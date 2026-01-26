Desde el 2 de marzo, en Sonora podrán registrarse para la Credencial del Servicio Universal de Salud

Hermosillo, Sonora.- A partir del 2 de marzo iniciará en Sonora el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un programa impulsado por el Gobierno de México que busca garantizar el acceso a la atención médica a toda la población, sin importar su situación laboral o si cuenta con afiliación a alguna institución de seguridad social.

El delegado de Programas para el Bienestar en la entidad, Octavio Almada Palafox, destacó que se trata de un paso importante para consolidar la salud como un derecho universal.

"Esta credencial permitirá a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores recibir atención médica en cualquier hospital o centro de salud público que les quede más cercano a su domicilio o al lugar donde se presente una emergencia, ya sea del IMSS, ISSSTE u otra institución del sector público. Con ello, se elimina la restricción que obligaba a los pacientes a acudir únicamente a la unidad médica correspondiente a su adscripción", afirmó.

Almada Palafox subrayó que el objetivo central del programa es que nadie se quede sin atención médica por cuestiones administrativas o de afiliación. Señaló que incluso las personas que ya cuentan con seguridad social podrán acudir a la unidad médica más accesible, fortaleciendo la cobertura y la atención oportuna en el estado.

Detalló que el registro incluirá la creación de un expediente clínico electrónico, el cual podrá ser consultado por las distintas instituciones de salud, facilitando la continuidad en los tratamientos y un mejor seguimiento médico.

"Además, la credencial tendrá validez como identificación oficial. Los requisitos para las personas mayores de edad serán la CURP certificada y comprobante de domicilio; para los menores se solicitará acta de nacimiento, así como identificación de su tutor", dijo.

El trámite contempla la entrega de documentos, toma de fotografía y registro de huellas digitales, y la credencial será entregada aproximadamente seis semanas después al registro. En los próximos días se darán a conocer los módulos de registro.

Octavio Almada Palafox

Fuente: Tribuna del Yaqui