DIF Sonora abre inscripciones gratuitas para el curso de Lengua de Señas Mexicana

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de promover la inclusión, el respeto a los derechos de las personas sordas y una comunicación accesible para todas y todos, el Sistema DIF Sonora abrió las inscripciones gratuitas para el Curso de Lengua de Señas Mexicana (LSM), dirigido a familiares de personas sordas, servidoras y servidores públicos y población en general.

La directora general del DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, subrayó que el acceso a la comunicación es un derecho humano y que la Lengua de Señas Mexicana es una herramienta clave para eliminar barreras y fortalecer la inclusión. Precisó que el curso requiere compromiso, ya que se busca que quienes se inscriban lo concluyan y apliquen lo aprendido.

De 2013 a la fecha, más de mil 400 personas han egresado del curso, lo que refleja el interés social por construir entornos empáticos e incluyentes.

El registro en línea estará disponible del 26 al 30 de enero de 2026 en el sitio: https://registrolsm.difson.gob.mx/Forms/registro.aspx. El cupo es limitado a 150 personas por grupo.

El curso se impartirá en modalidad virtual (Zoom), del 9 de febrero al 27 de noviembre de 2026. Se conformarán seis grupos con sesiones de una hora y media, dos veces por semana, en horarios matutinos entre 10:00 y 15:00 horas, de lunes a viernes. Se contemplan adecuaciones para grupos especiales según disponibilidad.

¡Ya te puedes inscribir al Curso de Lengua de Señas Mexicana!

¡Es gratuito!



uD83DuDCF2 Modalidad en línea



uD83DuDDD3? Regístrate del 26 al 30 de enero de 2026

uD83DuDD17 https://t.co/qsltDTIe7P



uD83DuDC65 Cupo limitado a 150 personas



Una oportunidad para fortalecer la comunicación incluyente. pic.twitter.com/EJmfBvhOZR — DIF Sonora (@DIFSonora) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui