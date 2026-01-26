DIF Sonora abre inscripciones gratuitas para el curso de Lengua de Señas Mexicana

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de promover la inclusión, el respeto a los derechos de las personas sordas y una comunicación accesible para todas y todos, el Sistema DIF Sonora abrió las inscripciones gratuitas para el Curso de Lengua de Señas Mexicana (LSM), dirigido a familiares de personas sordas, servidoras y servidores públicos y población en general.
La directora general del DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, subrayó que el acceso a la comunicación es un derecho humano y que la Lengua de Señas Mexicana es una herramienta clave para eliminar barreras y fortalecer la inclusión. Precisó que el curso requiere compromiso, ya que se busca que quienes se inscriban lo concluyan y apliquen lo aprendido.
De 2013 a la fecha, más de mil 400 personas han egresado del curso, lo que refleja el interés social por construir entornos empáticos e incluyentes.
El registro en línea estará disponible del 26 al 30 de enero de 2026 en el sitio: https://registrolsm.difson.gob.mx/Forms/registro.aspx. El cupo es limitado a 150 personas por grupo.
El curso se impartirá en modalidad virtual (Zoom), del 9 de febrero al 27 de noviembre de 2026. Se conformarán seis grupos con sesiones de una hora y media, dos veces por semana, en horarios matutinos entre 10:00 y 15:00 horas, de lunes a viernes. Se contemplan adecuaciones para grupos especiales según disponibilidad.
Fuente: Tribuna del Yaqui