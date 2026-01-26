Diputación permanente hará cambios en la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La diputación permanente del Congreso del Estado convocó a una sesión extraordinaria el próximo 29 de enero para realizar modificaciones en la Mesa Directiva que ejercerá funciones en el periodo ordinario de sesiones.

La presidenta del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia, leyó el acuerdo en el que se convocó al resto de los integrantes a una reunión extraordinaria de pleno el jueves 29 de enero a las 11:00 horas para tratar también los temas que se han turnado por medio de la correspondencia.

La sesión será para nombrar a la nueva mesa directiva del congreso que comenzará a ejercer funciones en el próximo periodo ordinario a iniciar los primeros días de febrero.

“Convoca al Congreso del Estado de Sonora a la celebración de una sesión extraordinaria que se celebrará a las 11 horas del jueves 29 de enero del 2026, en el salón de sesiones de este representativo lugar”, comentó la presidenta del congreso. Por ley el Congreso de Sonora debe inaugurar otro periodo ordinario de sesiones en los primeros días de febrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui