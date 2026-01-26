Empalme apuesta por solucionar fugas de drenaje con inversión histórica: Luis Fuentes Aguilar

Empalme, Sonora.- El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), aplica una millonaria inversión en Empalme para poner fin al problema de fugas de drenaje y de agua potable en la ciudad, informó el alcalde Luis Fuentes Aguilar.

El presidente municipal dio a conocer que la inversión es de 40 millones de pesos, recursos con los cuales se trabaja en la rehabilitación de colectores y sustitución de las tuberías de asbesto por PVC, entre otras acciones.

Dijo que, en reciente reunión con el vocal ejecutivo de la CEA, Ariel Monge Martínez, este le informó sobre los esfuerzos que hace el Gobierno del Estado para atacar el problema de derrames de drenaje y de agua potable en Empalme, que con justa razón tiene muy molestos a los empalmenses.

Expuso que entre las obras que se realizan están la rehabilitación del colector de la colonia Ignacio Chávez y el de la Moderna Sur, en el lugar conocido como 'Canta Ranas'.

En el caso de este último colector, va a la par con la sustitución de la vieja tubería de asbesto, con más de 50 años de antigüedad, la misma que estaba provocando serios problemas de derrames en diversos sectores de la ciudad, anotó.

El primer edil precisó que otra obra es el desazolve de la laguna de oxidación, a fin de incrementar su capacidad y de esta manera reducir los derrames de aguas negras, "que la verdad es muy fastidiosa".

Destacó que, en tanto se realizan las obras, solicitó el apoyo de un vactor para que se sume al que ya tiene CEA Empalme, y remediar problemas de fugas de aguas negras que brotan en distintos sectores del casco urbano, con la posibilidad de uno más.

uD83DuDDDE?? Top 3 de las noticias más relevantes en Sonora uD83DuDCCDuD83DuDD1D



Con Casa Ley, le presentamos los temas de mayor interés que están marcando la actualidad en nuestro estado uD83CuDF35uD83DuDCF0 https://t.co/dG2fPF5Pma #NoticiasSonora #CasaLey #Actualidad #SonoraInforma pic.twitter.com/WEgjx7vkN6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui