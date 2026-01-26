La cabalgata 'Con Aroma de Mujer' se celebrará el 1 de marzo en honor a Serge Enríquez Tolano

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un recorrido de aproximadamente 18 kilómetros, se realizará la décimo sexta edición de la tradicional cabalgata 'Con Aroma de Mujer', la misma que tuvo que ser reprogramada tras el fallecimiento de uno de los principales promotores, Serge Enríquez Tolano.

La nueva fecha para celebrar el esperado evento es el próximo domingo 1 de marzo del presente año, comentó Milagros Ramos Amarillas, organizadora y vocera del movimiento. "La cabalgata iniciará con un desayuno buffet desde las 8 de la mañana; vamos a recibir a toda la gente, autoridades y todos quienes deseen acompañarnos. El recorrido saldrá a las 11 de la mañana del Campo 30 hacia el 29, para llegar a Bácum y finalizar en El Júvani con la tradicional fiesta familiar que siempre hemos tenido. Nuestra cabalgata no es nada más para la mujer de a caballo, sino que es familiar. Van mujeres con sus esposos, sus hijos e hijas", comentó Mily.

Cabalgata Con Aroma de Mujer se celebrará el 1 de marzo en honor a Serge Enríquez

Fernanda Castelo, otra de las organizadoras, explicó que esta edición fue nombrada respetuosamente 'Serge Enríquez Tolano', para lo que se están coordinando con familiares de quien fuera el presidente municipal de Bácum.

La fecha se cambió debido a lo sucedido con Serge Enríquez Tolano, quien fue y será parte fundamental de esta cabalgata. Estamos muy agradecidos con él, por la manera en la que siempre nos recibió en su municipio y el invaluable apoyo que nos dio; además, fue un entrañable amigo de toda la familia de la cabalgata", mencionó.

Las organizadoras de la cabalgata que vestirá de morado esperan la asistencia de mujeres de todo el Estado de Sonora y de otras entidades como Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Oaxaca, así como algunas más procedentes de EU y de Costa Rica.

Autoridades municipales de Cajeme y Bácum siempre son invitadas a las actividades de la cabalgata 'Con Aroma de Mujer', además de legisladoras y legisladores del estado de Sonora.

