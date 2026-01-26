¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón

Lamarque Cano reconoce amenazas y señalamientos en su contra por su interés en la gubernatura

A pesar de las amenazas y acusaciones, el alcalde de Cajeme destacó que no tolerará corrupción ni impunidad en su gobierno, y todo se investigará

Lamarque Cano reconoce amenazas y señalamientos en su contra por su interés en la gubernatura
Lamarque Cano enfrenta amenazas y señalamientos por su interés en la gubernatura Foto: TRIBUNA / Jorge Salazar

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, reconoció que ha sido blanco de diferentes señalamientos y amenazas en su contra a través de las redes sociales. Consideró que forma parte de campañas negras generadas por el anuncio de su interés por contender por la gubernatura del estado.

"Sí ha habido algunos señalamientos y algunos ataques, algunas amenazas incluso para otras autoridades también; toda publicación de esta naturaleza se turna a fiscalía y a investigación, todas, todas se investigan", explicó.

Lamarque Cano también destacó que en su administración no tiene trato ni pactos con grupos delincuenciales. Subrayó que uno de los pilares fundamentales de su gobierno es la lucha frontal contra el crimen organizado y que no permitirá que ningún grupo delictivo tenga influencia sobre las decisiones o el funcionamiento de su gestión. En este sentido, el presidente municipal hizo hincapié en que su compromiso es garantizar la seguridad de la población sin recurrir a acuerdos bajo la mesa que pongan en riesgo la integridad de la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Comenta esta nota
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.