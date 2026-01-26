Lamarque Cano reconoce amenazas y señalamientos en su contra por su interés en la gubernatura

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, reconoció que ha sido blanco de diferentes señalamientos y amenazas en su contra a través de las redes sociales. Consideró que forma parte de campañas negras generadas por el anuncio de su interés por contender por la gubernatura del estado.

"Sí ha habido algunos señalamientos y algunos ataques, algunas amenazas incluso para otras autoridades también; toda publicación de esta naturaleza se turna a fiscalía y a investigación, todas, todas se investigan", explicó.

Lamarque Cano también destacó que en su administración no tiene trato ni pactos con grupos delincuenciales. Subrayó que uno de los pilares fundamentales de su gobierno es la lucha frontal contra el crimen organizado y que no permitirá que ningún grupo delictivo tenga influencia sobre las decisiones o el funcionamiento de su gestión. En este sentido, el presidente municipal hizo hincapié en que su compromiso es garantizar la seguridad de la población sin recurrir a acuerdos bajo la mesa que pongan en riesgo la integridad de la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui