Las mujeres somos las arquitectas del segundo piso de la Cuarta Transformación: Lorenia Valles

Navojoa, Sonora.- "Las mujeres somos las arquitectas del segundo piso de la Cuarta Transformación", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro al participar en el 'Encuentro entre mujeres', organizado en la ciudad de Navojoa el sábado 24 de enero.

"Es la gran enseñanza de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteradamente nos ha dicho que ella no llegó sola a la presidencia de la República, sino con el apoyo de las mujeres, y que con ella llegamos todas. Tenemos que ser fuertes y seguir luchando contra el machismo y la discriminación. No olvidemos que nadie nos ha regalado los avances que hemos logrado; son resultado de nuestras convicciones, trabajo y sororidad", manifestó.

Valles Sampedro subrayó que, actualmente, México puede celebrar que tiene a una mujer en la presidencia de la República, comprometida con las causas femeninas y con la construcción de un país más igualitario y más digno para las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas.

"En Sonora y en México, las mujeres representamos más de la mitad de la población. Además, es importante decir lo siguiente: desde que nuestros derechos políticos fueron reconocidos en la Constitución, somos las que participamos más en nuestras comunidades y las que más votamos en las jornadas electorales. Las mujeres somos indispensables en la vida democrática del país", aseguró la legisladora.

Lorenia Valles reconoció que las mujeres deben seguir caminando juntas, cuidarse unas a otras y continuar trabajando por la transformación del estado. "Ya quedó atrás eso de que las mujeres no podemos estar juntas. Me honra ser aliada de las sonorenses y de construir espacios de escucha y de reflexión. Cada mujer es una historia de vida, de esfuerzo y de amor", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui