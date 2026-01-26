Las voces femeninas del bel canto conquistan el corazón de la 41 edición del FAOT 2026 en Álamos

Álamos, Sonora.- La tercera jornada de la 41 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) destacó por la brillante participación de talentosas voces femeninas del bel canto que, además de su increíble voz, realizaron íntimas y potentes presentaciones que atrajeron y cautivaron la atención de todas y todos los visitantes en Álamos.

Engalanando los escenarios del festival, la soprano Jael Rubalcava, originaria de Hermosillo, junto al pianista Emmanuel Sabás, ofrecieron una presentación de 'In Crescendo' en el Museo Costumbrista, una celebración de la voz como un vehículo de reencuentro personal y artístico que abarcó desde arias de ópera hasta música mexicana de concierto, además de fragmentos de musicales, zarzuela con un viaje sonoro que va desde la tradición europea hasta las raíces nacionales.

Las voces femeninas del bel canto conquistan el corazón de la 41 edición del FAOT

La soprano Ariadne Montijo, originaria de Caborca y talento juvenil reconocido en 2017, regresó al FAOT con una potente presentación en el templo de la Purísima Concepción, acompañada por el guitarrista David García, quienes hicieron un recorrido musical que captura poéticos momentos del siglo XX, con piezas de España y Latinoamérica.

Montijo fue galardonada como talento juvenil en Canto Operístico en el FAOT 2017, demostrando una potente voz que hacía retumbar cada una de las paredes del templo de la Purísima Concepción y de toda la Ciudad de los Portales. Además, este año, engalanó la primera jornada de gala en el Palacio Municipal, marcando un inicio de alto nivel para el festival.

Las voces femeninas han sido protagonistas en este inicio, destacando la calidad interpretativa en las 'Noches de Gala'; este primer fin de semana del festival se consolidó como el epicentro del bel canto en el noroeste de México. El gobernador Alfonso Durazo calificó el inicio como un "multitudinario fin de semana de estreno", destacando la gran derrama económica y turística en el pueblo mágico.

Fuente: Tribuna del Yaqui