Multiva, aliado estratégico de la inversión pública en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Durante la presentación del Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles de Sonora y de la instalación del Comité de Inversiones, Banco Multiva entregó un reconocimiento al gobernador constitucional del estado de Sonora, Dr. Alfonso Durazo Montaño, por la operación financiera realizada durante el ejercicio fiscal 2025, en la cual el banco participó mediante el otorgamiento de un crédito por 875 millones de pesos.

El reconocimiento otorgado subraya la relevancia de los criterios de sustentabilidad incorporados a la inversión pública productiva, los cuales contribuyen a consolidar un desarrollo responsable y de largo plazo para el estado.

Durante la reunión se dio a conocer la estrategia integral de sostenibilidad de Sonora, así como los proyectos prioritarios y las oportunidades de colaboración orientadas a fortalecerla. En este contexto, Banco Multiva, como aliado estratégico del estado, colabora estrechamente con el Gobierno de Sonora para impulsar proyectos de inversión pública con visión sustentable.

Al evento asistieron representantes de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), alcaldes, el presidente del Congreso del estado, así como representantes de la banca de desarrollo, agencias calificadoras y otros actores clave vinculados al financiamiento y la inversión pública.

Multiva, parte de Grupo Vazol, refrenda su compromiso de continuar apoyando proyectos que detonen el desarrollo económico y social en el norte del país, al poner a disposición su experiencia y especialización en el financiamiento de infraestructura en sectores estratégicos para la economía nacional.