'Ruta Sierra-Mar' es una obra clave para potenciar el turismo en la región del Mayo; estos son sus beneficios

Huatabampo, Sonora.- Playas con atardeceres hermosos, pueblos con gastronomía y artesanías indígenas, así como sierra con paisajes majestuosos, son el tesoro que ofrece el sur de Sonora al mundo; sin embargo, la falta de una buena conectividad carretera impide que estas joyas naturales sean apreciadas por más turistas.

A este corredor turístico se le conoce como la 'Ruta Sierra-Mar', un recorrido con turístico-natural que conecta las montañas de Álamos hasta las playas de Huatabampo, atravesando municipios como Navojoa y Etchojoa, una zona con gran riqueza cultural indígena, lo cual forma parte de las raíces de la región del Mayo.

La 'Ruta Sierra-Mar' comprende un tramo carretero de aproximadamente 150 a 200 kilómetros, el cual inicia desde la zona alta de la Sierra Madre Occidental y desciende hacia el Mar de Cortés. Sin embargo, la falta de una buena conectividad carretera impide explotar los sitios turísticos de la región.´

Por ello, autoridades municipales consideran que la construcción de una carretera costera resultará vital para detonar las bellezas naturales que ofrece la región del Mayo, así como el impulso al desarrollo económico de las comunidades indígenas mayos.

Es uno de los proyectos que tenemos, lo que es la carretera costera que en algún tiempo quedó en abandono, pero vamos a recuperarla de la mano de los tres niveles de gobierno para poder tener esa carretera y poder llegar a ese corredor turístico de la Sierra-Mar", señaló Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo.

En el marco de la realización del 41 Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), un evento de esta magnitud no sólo beneficia al Pueblo Mágico de Álamos, sino que derrama economía en toda la región. Por lo que resulta muy importante insistir en la conclusión de la 'Ruta Sierra-Mar'.

Viene gente de otros países y deja una derrama económica no sólo en el Pueblo Mágico de Álamos, sino en todo el sur del estado, porque va gente a conocer el malecón de Huatabampito e incluso se hospedan en Navojoa", puntualizó.

De acuerdo a las autoridades, para la edición número 41 del FAOT, se espera una derrama económica superior a los 150 millones de pesos (mdp), por lo que de contar con la ruta turística, más comunidades pudieran verse beneficiadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui