SEC Sonora pone en marcha la tercera fase de la Estrategia Nacional: 'Vive saludable, vive feliz'

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), puso en marcha la tercera fase de la Estrategia Nacional 'Vive saludable, vive feliz', impulsada por el Gobierno de México. Esto con el propósito de garantizar el bienestar y el desarrollo integral de niñas y niños de nivel primaria, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables.

La Estrategia Nacional 'Vive saludable, vive feliz' es un programa integral que abarca diversas áreas clave para el bienestar estudiantil, tales como alimentación saludable, prevención de enfermedades, salud bucal y visual, fomento del deporte y la actividad física, salud mental y prevención de adicciones.

El objetivo de esta estrategia es fortalecer políticas públicas que priorizan la salud, la prevención y el bienestar de las familias sonorenses, como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, de crear escuelas saludables, donde la salud física y emocional de las y los estudiantes sea una prioridad y crezcan sanos y seguros.

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, supervisó el arranque de las jornadas en compañía de autoridades estatales y federales del sector salud, así como del DIF Sonora. Esto se llevó a cabo en la primaria Nueva Creación Antorcha Campesina, donde las brigadas implementaron la revisión de los menores con el consentimiento de los padres y madres de familia.

El titular de la SEC mencionó que, al fomentar hábitos saludables desde temprana edad, se busca blindar a la infancia sonorense contra el desarrollo de padecimientos crónicos que, con el tiempo, derivan en tratamientos médicos complejos o discapacidades físicas que merman la calidad de vida. De esta manera, al asegurar un desarrollo físico óptimo, se multiplican sus posibilidades de alcanzar el éxito en el ámbito profesional y académico, garantizándoles el derecho a una existencia plena, saludable y sin limitaciones.

Como parte del programa, enfermeras y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar), así como personal de la Secretaría de Salud y el DIF Sonora, asistirán a las escuelas con el propósito de revisar la salud visual y bucal, además de promover la alimentación saludable, contribuyendo al registro nacional de salud infantil.

Fuente: Tribuna del Yaqui