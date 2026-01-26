Secretaría de Salud exhorta a reforzar medidas preventivas ante el frío en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Ante la llegada de nuevos frentes fríos y el impacto de la tercera tormenta invernal en Sonora, la Secretaría de Salud Pública (SSP) exhortó a la población a reforzar medidas de prevención, especialmente en municipios de la zona serrana donde se prevén temperaturas bajo cero.

Durante la temporada invernal aumenta el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono debido al uso inadecuado de calentones de gas, estufas de leña, anafres y fogatas dentro de los hogares, cuando no existe una ventilación adecuada.

El coordinador estatal del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Plácido Bernardo Ramírez Uribe, señaló que este gas se produce por procesos de combustión y puede acumularse de forma paulatina en espacios cerrados.

El riesgo actualmente son las intoxicaciones por monóxido de carbono, que no siempre se presentan de manera repentina, sino progresiva”, alertó.

Entre los principales síntomas de intoxicación se encuentran dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómito y somnolencia, los cuales pueden agravarse hasta provocar una intoxicación severa e incluso la muerte, debido a que la sangre pierde la capacidad de oxigenar adecuadamente al organismo.

uD83DuDD25?? En esta temporada invernal, evita la intoxicación por monóxido de carbono.



No uses anafres en espacios cerrados, ventila adecuadamente y apágalos antes de dormir. ??

Cuidar tu hogar es cuidar tu vida.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/xZFEGkkQD6 — Salud Sonora (@ssaludsonora) January 24, 2026

La SSP reiteró que la mejor medida es la prevención, evitar el uso de fogatas o anafres al interior de las viviendas, mantener una ventana abierta de 10 a 15 centímetros cuando se utilicen calentones de gas y revisar periódicamente el estado de estos dispositivos.

Finalmente, se hizo un llamado a mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos y a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), a fin de reducir riesgos y proteger la salud durante la temporada de frío en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui