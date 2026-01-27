Alfonso Durazo supervisa avances del nuevo hospital del IMSS en Navojoa; tiene más del 95% de avance

Navojoa, Sonora.- Como parte de una gira de trabajo por el sur de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó los avances del nuevo Hospital General de Zona del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Navojoa, además de encabezar la entrega de infraestructura, equipamiento y obras de servicios públicos en beneficio de habitantes de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.

Durante su visita, el mandatario estatal recorrió la obra del hospital, la cual presenta un avance físico del 95.6 por ciento, encontrándose en su etapa final de ejecución. Informó que el proyecto representa una inversión de dos mil 322.64 millones de pesos, que incluye obra civil y equipamiento médico de alta especialidad.

El nuevo hospital contará con 90 camas distribuidas en áreas como pediatría, ginecología, cirugía general y medicina interna, y beneficiará a más de 96 mil derechohabientes, fortaleciendo la atención médica en la región del Mayo. Asimismo, ofrecerá 29 especialidades médicas, entre ellas oncología, nefrología, traumatología, psiquiatría y cuidados intensivos, además de servicios de urgencias, quirófanos especializados, imagenología, laboratorio clínico, endoscopías, medicina física y rehabilitación.

Además, en Navojoa, acompañado por el alcalde Jorge Elías Retes y el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, el gobernador encabezó la entrega de maquinaria pesada al Ayuntamiento, con una inversión de ocho millones 138 mil 583.99 pesos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del municipio en obras públicas y servicios urbanos.

La agenda continuó en la comunidad de Basconcobe, Etchojoa, donde, junto al presidente municipal Luis Arturo Robles, entregó la obra de drenaje y saneamiento, con una inversión de 16.5 millones de pesos, beneficiando de manera directa a dos mil 394 habitantes. A esta acción se sumó el equipamiento del pozo profundo Basconcobe–Etchojoa, con una inversión adicional de 3.6 millones de pesos, que fortalece la seguridad hídrica de dos mil 913 personas.

Sheinbaum fortalece con equipamiento médico de alta tecnología al IMSS en Sonora

Como parte del proceso nacional de compra de equipos médicos de alta tecnología del IMSS para 2026, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, Sonora se beneficiará con 33 nuevos equipos médicos, entre ellos una resonancia magnética de tres teslas, considerada de alta especialidad, que será instalada en el Centro Médico Nacional de Obregón, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fue durante la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Eduardo Clark, subsecretario de Salud, dieron a conocer que esta inversión forma parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema de salud impulsada a nivel federal, con el objetivo de mejorar el diagnóstico oportuno, modernizar hospitales y ampliar la capacidad de atención especializada en la entidad.

El mandatario estatal destacó que, durante la presentación del programa nacional de equipamiento, se dio a conocer que Sonora recibirá 21 mastógrafos, para reforzar la detección temprana del cáncer de mama; 11 tomógrafos, que permitirán diagnósticos más precisos en áreas como neurología, cardiología y oncología; y una resonancia magnética de 3 teslas, destinada al Centro Médico Nacional de Obregón, que fortalecerá la atención de alta especialidad.

La resonancia magnética de tres teslas representa un avance significativo, ya que ofrece imágenes de mayor resolución, fundamentales para diagnósticos complejos en enfermedades neurológicas, cardiovasculares y oncológicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno de Sonora