Analizan en el Congreso de Sonora reforma federal que fortalece a los sindicatos

Hermosillo, Sonora.- Analizan en el Congreso de Sonora, diputados locales en conjunto con líderes de sindicatos, la reforma que fortalece a las organizaciones de trabajadores para su armonización en Sonora.

Oscar Ortiz Arvayo, presidente de la comisión del trabajo en el Congreso de Sonora, dijo que es una iniciativa que armoniza el esfuerzo que realizan las organizaciones sindicales en beneficio de los trabajadores más desprotegidos.

Con el análisis de los líderes sindicales de los trabajadores del estado de Sonora, de la educación, de los trabajadores de la industria y demás, Ortiz Arvayo destacó que el interés es que los sindicatos del servicio público en la entidad estén protegidos frente a cualquier acto de injerencia indebida por parte de autoridades.

Los líderes sindicales compartieron observaciones sobre la relevancia de contar con reglas claras que garanticen el respeto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras.

uD83DuDCE3La Comisión de Asuntos del Trabajo analizó la iniciativa que busca garantizar que los sindicatos del servicio público estén protegidos ante injerencias indebidas de autoridades o personas servidoras públicas. pic.twitter.com/NXYMKsNjEU — Congreso Local Son (@CongresoSon) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui