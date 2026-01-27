¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Política

Analizan en el Congreso de Sonora reforma federal que fortalece a los sindicatos

El Congreso del Estado de Sonora analiza la iniciativa que propone armonizar la legislación estatal con la reforma federal en materia de libertad sindical

Analizan en el Congreso de Sonora reforma federal que fortalece a los sindicatos
Analizan en el Congreso de Sonora reforma federal que fortalece a los sindicatos Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- Analizan en el Congreso de Sonora, diputados locales en conjunto con líderes de sindicatos, la reforma que fortalece a las organizaciones de trabajadores para su armonización en Sonora.

Oscar Ortiz Arvayo, presidente de la comisión del trabajo en el Congreso de Sonora, dijo que es una iniciativa que armoniza el esfuerzo que realizan las organizaciones sindicales en beneficio de los trabajadores más desprotegidos.

Con el análisis de los líderes sindicales de los trabajadores del estado de Sonora, de la educación, de los trabajadores de la industria y demás, Ortiz Arvayo destacó que el interés es que los sindicatos del servicio público en la entidad estén protegidos frente a cualquier acto de injerencia indebida por parte de autoridades.

Los líderes sindicales compartieron observaciones sobre la relevancia de contar con reglas claras que garanticen el respeto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.