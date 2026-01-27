Cambio de semáforos y pavimentación aplicará el Ayuntamiento para dar mayor movilidad en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La falta de mantenimiento, afectaciones por las lluvias y el avance tecnológico en las últimas décadas han provocado un rezago en la red de semáforos en el municipio de Navojoa, donde se estima que sólo el 20 por ciento de ellos funcionan correctamente.

Debido a ello, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal anunció que ya se contempla la reestructuración de todos los semáforos en el primer cuadro de la ciudad, para poder dar mayor seguridad a los conductores, así como mejorar el flujo vehicular en las avenidas más transitadas.

De acuerdo a las autoridades, en el municipio de Navojoa hay más de 27 intersecciones viales, sin embargo, en ocho de cada 10 intersecciones, los semáforos se encuentran obsoletos, lo cual representa un riesgo para los automovilistas y peatones

Yo creo que ahorita sólo un 20 por ciento de los semáforos están trabajando con normalidad, pero todos se van a arreglar para que estén debidamente sincronizados, sobre todo los de la Pesqueira", informó Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública en Navojoa.

El funcionario municipal explicó que la primera etapa de reestructuración de semáforos será modernizar los semáforos de la calle internacional Ignacio Pesqueira, para que todos se encuentren sincronizados y los conductores puedan atravesar la ciudad sin complicaciones.

Por ejemplo, los de la Pesqueira, si tú entras de norte a sur o viceversa, tienes que salir por la Pesqueira en verde… Todos los semáforos van a estar sincronizados para que no haya tráfico vial que obstruya las vialidades", manifestó.

Más pavimentación

Las autoridades puntualizaron que, en cuestión de seguridad en vialidades, además de la modernización de los semáforos, para este 2026 se proyecta la pavimentación de más calles, con lo cual se mejorará el flujo vehicular en la ciudad.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, indicó que ya se iniciaron los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Mocúzarit, una obra que promete mayor seguridad vial y mejor calidad de vida para los vecinos.

El municipio de Navojoa y Oomapasn realizarán toda la obra hidrosanitaria de 12 kilómetros y el gobierno del estado realizará 12 kilómetros de pavimentación con concreto hidráulico, por lo que agradecemos al gobernador por el invaluable apoyo, para mejorar la calidad de vida de las familias", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui