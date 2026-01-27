Caso Waldo's Hermosillo: FGJES vincula a proceso a 7 personas, definirán la nueva mesa directiva del Congreso de Sonora y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 27 de enero, conoce que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo's del centro de Hermosillo.

Secretaría de Salud pide reforzar medidas ante el frío en Sonora

Ante la llegada de nuevos frentes fríos y el impacto de la tercera tormenta invernal en Sonora, la Secretaría de Salud Pública (SSP) exhortó a la población a reforzar medidas de prevención, especialmente en municipios de la zona serrana donde se prevén temperaturas bajo cero. Durante la temporada invernal aumenta el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono debido al uso inadecuado de calentones de gas, estufas de leña, anafres y fogatas dentro de los hogares, cuando no existe una ventilación adecuada.

Definirán la nueva mesa directiva del Congreso de Sonora

Este próximo jueves 29 de enero de 2026, se llevará a cabo el proceso de elección para la nueva Mesa Directiva en el Congreso del Estado de Sonora, así lo informó la diputada por el Distrito 11 y actual presidenta del Poder Legislativo, Vicky Espinoza. La legisladora explicó que el procedimiento está claramente establecido en la Ley Orgánica del Congreso, la cual señala que la propuesta deberá surgir del pleno y someterse a votación de las y los diputados presentes. "La ley orgánica señala que se tendría que proponer por parte de algún diputado o diputada del pleno, se haría la propuesta y los demás votaríamos. Es una elección básicamente, y lo estaríamos haciendo precisamente en la próxima sesión extraordinaria, por eso es que tiene que estar el pleno", detalló.

Caso Waldo's Hermosillo: FGJES vincula a proceso a 7 personas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, donde 24 personas fallecieron y otras 15 quedaron lesionadas. Fue durante la continuación de la audiencia celebrada la mañana del lunes que un juez de control de Hermosillo consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de seis de las personas imputadas y la empresa. Los delitos que se le imputan son de manera diferenciada y se trata de homicidio culposo, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos de tipo culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

