Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 27 de enero: ¿Cuál será la TEMPERATURA este martes?

Ciudad Obregón, Sonora.- La jornada de este martes 27 de enero de 2026 arrancará en Ciudad Obregón con condiciones climáticas estables, pero con cambios térmicos a lo largo del día que conviene tomar en cuenta antes de salir de casa. Aunque no se prevén lluvias, la mañana fresca y el contraste con el ambiente templado de la tarde pueden influir en actividades al aire libre, traslados y cuidados de la salud, por lo que revisar el pronóstico completo es clave para planear el día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este martes predominará un cielo con nubes y claros durante la mayor parte del día en Ciudad Obregón, con temperaturas que irán en ascenso conforme avancen las horas. El sol saldrá a las 07:08 horas y se ocultará a las 17:57, mientras que la fase lunar será creciente, con 68 por ciento de iluminación.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco. Entre las 02:00 y las 08:00 horas, los termómetros se mantendrán entre los 12 y 13°C, con sensación térmica similar. El viento soplará de manera ligera del norte, con velocidades que oscilarán entre los seis y 13 kilómetros por hora, lo que ayudará a mantener una sensación fresca, sobre todo antes del amanecer. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá bajo en este periodo.

Hacia el final de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a incrementarse de forma gradual hasta alcanzar los 19°C, con un cielo parcialmente nublado. El viento cambiará ligeramente al noroeste y seguirá siendo flojo, mientras que el índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si se permanece al aire libre.

Para la tarde, el clima será más cálido y estable. A las 14:00 horas se espera la temperatura máxima del día, con valores cercanos a los 24°C y una sensación térmica de hasta 25°C. El viento será moderado del oeste, con rachas de entre ocho y 21 kilómetros por hora. Aunque no se pronostican precipitaciones, la radiación solar será moderada, por lo que se recomienda evitar exposiciones prolongadas sin protección.

Al avanzar la tarde y llegar la noche, las condiciones volverán a ser más frescas. Entre las 17:00 y las 20:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente de los 22 a los 17°C, con cielo parcialmente nublado y vientos suaves del oeste. Ya por la noche, alrededor de las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 14°C, con viento flojo del noreste y sin presencia de radiación solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui