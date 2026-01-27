Club Rotario Hermosillo Pitic dona 350 lentes de lectura a población del Cereso Dos

Hermosillo, Sonora.- En un acto de solidaridad con la población del Centro de Reinserción Social (Cereso) Dos, el Club Rotario Hermosillo Pitic entregó en donación un total de 350 lentes de lectura, informó el Sistema Estatal Penitenciario (SIEP).

Para contribuir con la salud visual de las personas privadas de su libertad, Álvaro Badilla, presidente del Club Rotario Hermosillo Pitic, junto a un grupo de integrantes de la institución, acudió a las instalaciones del centro ubicado en Hermosillo para ofrecer este beneficio.

Tras reconocer la importancia de trabajar coordinadamente con el Sistema Estatal Penitenciario para ofrecer condiciones óptimas que incidan en el proceso de reinserción, se procedió a la entrega de este importante apoyo.

Con la significativa aportación de 350 lentes de lectura por parte del Club Rotario Hermosillo Pitic, se destacó que también se logró beneficiar al personal de seguridad y administrativo que labora en el Cereso Dos.

Cabe recordar que en los Centros de Reinserción Social en Sonora se promueve entre la población interna el desarrollo de actividades como el Club de Lectura, para lo cual la entrega de lentes será de gran contribución.

En un acto solidario, representantes de la organización hicieron entrega de 350 lentes a personas privadas de su libertad, custodios y personal administrativo.#SSPCSonora pic.twitter.com/B2ITc1V7lp — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui