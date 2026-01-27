Confirmado: 'Frankenstein' de Guillermo del Toro regresa a cines de Sonora antes de los Oscar 2026

Hermosillo, Sonora.- ¿Te quedaste con ganas de ver Frankenstein de Guillermo del Toro en la pantalla grande? Debido a que la gran obra del cineasta tapatío obtuvo nueve nominaciones a los Premios Oscar 2026, incluida la categoría a Mejor Película, Pimienta Films decidió que el filme volverá a cines previo a la gran gala que se celebrará en el Teatro Dolby el próximo mes de febrero. Por fortuna, Sonora figura entre las entidades que tendrán un reestreno.

Reestreno mundial de Frankenstein previo los Oscar 2026

De cara a la entrega del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (en inglés: Academy Awards), conocido popularmente como Premio Oscar, cines de distintos países han comenzado a proyectar nuevamente las diez películas nominadas a Mejor Película del Año, permitiendo que el público las vea (o reviva) en pantalla grande antes de la gala.

Reestrenarán 'Frankenstein' de Guillermo del Toro en Sonora. Foto: Facebook

En este contexto, Netflix autorizó el reestreno de Frankenstein como parte de su estrategia de promoción rumbo a la ceremonia, programada para el domingo 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California. Aunque la cinta está disponible en la plataforma desde el mes de noviembre de 2025, el regreso a salas ofrece una experiencia cinematográfica distinta a la del streaming.

Sonora, ciudad que vivirá esta película por primera vez

Como se recordará, el estreno original en cines de Frankenstein fue breve y selectivo, con una duración aproximada de dos semanas, antes de su lanzamiento global en Netflix. En el caso de Sonora, la proyección estaba prevista para el 23 de octubre de 2025 en la Cineteca Sonora, ubicada en la colonia Centenario, en Hermosillo. Sin embargo, la función fue suspendida de manera indefinida tras una falla técnica en el sistema de proyección DCP.

La primera función fue cancelada debido a un bloqueo en el servidor que contenía el material de la película. Aunque inicialmente se anunció una reprogramación para el día siguiente, tanto la Cineteca Sonora como el Instituto Sonorense de Cultura confirmaron posteriormente la cancelación total del ciclo. Por fortuna, la suerte de los sonorenses cambiará y ahora podrán disfrutar de esta película en la pantalla grande.

De acuerdo con el anuncio oficial, Frankenstein volverá a proyectarse en salas de cine a partir del 5 de febrero de 2026. Las ciudades de Sonora donde habrá funciones son:

Hermosillo

Guaymas

Navojoa

Hasta el momento, no se ha detallado la cadena de cines que estará a cargo de las proyecciones. No obstante, se prevé la participación de salas independientes, como ocurrió durante su estreno limitado en octubre de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui