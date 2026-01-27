Crisis en Nogales por desabasto de gas LP; afecta tormenta invernal registrada en Texas

Nogales, Sonora.- El abasto de gas doméstico y gas natural en Nogales atraviesa un escenario complejo debido a una combinación de condiciones climáticas adversas y dificultades en la cadena de distribución, principalmente a raíz de la tormenta invernal registrada en Texas, la cual ha impactado el suministro del energético hacia la región fronteriza.

De acuerdo con información proporcionada por empresas distribuidoras locales, se les notificó una disminución en el volumen de gas importado desde Estados Unidos, particularmente desde Texas, donde las bajas temperaturas han ocasionado afectaciones en ductos y pozos, limitando la capacidad de exportación hacia México.

A esta problemática se añaden fallas logísticas a nivel nacional, derivadas de retrasos en terminales de Petróleos Mexicanos (Pemex), situación que, según el sector, se viene presentando desde finales de 2025 y que ha complicado aún más el proceso de distribución.

Este panorama coincide con lo expresado el 23 de enero por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tenido que implementar medidas preventivas ante la disponibilidad limitada de gas natural y gas LP en distintas regiones del país.

En el caso específico de Nogales, el impacto es mayor debido a la dependencia del suministro transfronterizo, ya que una parte significativa del gas que se consume en la zona proviene de importaciones. La reducción en el suministro no solo ha generado menor disponibilidad, sino también un incremento en los costos, lo que ejerce presión sobre la cadena de distribución local y los consumidores finales.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Nogales informó que se mantiene en constante monitoreo del suministro energético, además de realizar gestiones de coordinación con autoridades estatales y federales para minimizar las afectaciones a la población, especialmente durante la temporada invernal.

Fuente: Tribuna del Yaqui