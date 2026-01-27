Diputado asegura que Cajeme recibirá un presupuesto de 600 mdp para obra pública en 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Un amplio presupuesto para obra recibirá el municipio de Cajeme durante este 2026, aseguró el diputado local, Raúl Castelo Montaño. El legislador comentó que se había generado cierta preocupación entre algunos sectores productivos del municipio por el anuncio de que el presupuesto para este año sería de 342 millones de pesos, similar al del año anterior.

"Hay una confusión porque no vienen conceptos este año, que sí estaban en el del año pasado; por ejemplo, los 30 millones de pesos de la compensación a los policías venían en el presupuesto pasado y ahora lo pusimos en el presupuesto de Seguridad Pública; ya ahí van 372, ya muy por encima del que hubo el año pasado. También hubo recursos en el Consejo Estatal de Concertación para la obra pública destinados aquí a Cajeme por bastante recurso; creo que son más de 50 millones de pesos", señaló.

Además de lo antes mencionado, Castelo Montaño destacó que, además de eso, se ha estado gestionando junto al presidente municipal Javier Lamarque Cano otros recursos que harían que, en total, el presupuesto llegue fácilmente a los 600 millones de pesos.

Será destinado principalmente al problema de drenajes colapsados y a seguir rehabilitando las calles de Cajeme", apuntó durante entrevista con TRIBUNA.

Destacó que ha sido una muy buena estrategia del gobierno estatal el hecho de municipalizar el presupuesto en cada uno de los municipios de Sonora, además de la importante labor de gestión de los presidentes municipales.

Definitivamente, mucha inversión, y será el presupuesto social más grande de la historia de Sonora y, si a eso le agregamos que en 2022 hubo un presupuesto de 900 millones de pesos para obra pública, ahorita va arriba de cuatro mil 500 millones para obra pública; ahí se puede notar la diferencia", recalcó.

