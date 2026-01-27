Esta es la FECHA en la que comenzará la rehabilitación del tramo Olivares-Navarrete en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- A partir del próximo 3 de febrero de 2026 comenzarán los trabajos de rehabilitación del cruce conformado por la avenida Olivares y el bulevar Navarrete, una de las intersecciones con mayor carga vehicular en la zona, informó Astarté Corro Ruiz, titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura del Ayuntamiento de Hermosillo.

La funcionaria municipal explicó que esta obra integral contempla la colocación de pavimento de concreto hidráulico, lo que permitirá una mayor durabilidad de la vialidad, así como la renovación total de la tubería de Agua de Hermosillo, con el objetivo de mejorar el servicio y facilitar futuros trabajos de mantenimiento.

"Se va a sustituir toda la infraestructura hidráulica existente para que el organismo operador pueda realizar seccionamientos cuando sea necesario, sin afectar la superficie de rodamiento. Una vez concluidos estos trabajos subterráneos, se procederá a la colocación del nuevo concreto", detalló.

Corro Ruiz indicó que la duración estimada de la obra es de aproximadamente cinco meses, aunque se buscará reducir el tiempo de ejecución mediante una adecuada planeación y coordinación entre las dependencias involucradas.

Aseveró que, para disminuir las afectaciones a la movilidad, los trabajos se desarrollarán por etapas, lo que permitirá mantener la circulación parcial en la intersección y evitar el cierre total del crucero. "Este método puede alargar el proceso constructivo, pero considero prioritario reducir el impacto en la vida diaria de la ciudadanía", dijo. Asimismo, contó que el tráfico pesado será desviado hacia el bulevar Colosio, con la finalidad de disminuir la carga vehicular sobre el bulevar Navarrete.

#Sonora | Banco de Alimentos de Hermosillo benefició a más de 700 mil personas en Hermosillo??https://t.co/awuafqjNFH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui