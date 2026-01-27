Guardia Nacional refuerza vínculo ciudadano: Arranca el programa 'Guardia Nacional Contigo' en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Guardia Nacional abre sus puertas a la comunidad de la colonia Las Minitas en Hermosillo, llevando el programa 'Guardia Nacional Contigo', esto con el objetivo de informar a la ciudadanía el trabajo que realiza diariamente esta organización y fortaleciendo la confianza desde el territorio. Durante el programa participaron más de 250 personas en una jornada de proximidad social, información y convivencia comunitaria.

Esta actividad fue diseñada para todas las edades, lo que permitió a niñas, niños, personas adultas mayores y familias completas la oportunidad de descubrir de cerca las tareas y el compromiso de este cuerpo de seguridad, mediante una dinámica enfocada en construir lazos de empatía, seguridad y colaboración comunitaria.

Guardia Nacional refuerza vínculo ciudadano: Arranca el programa 'Guardia Nacional Contigo' en Las Minitas

Mayeli, una de las habitantes de la colonia Las Minitas, agradeció profundamente la presencia de la Guardia Nacional en su comunidad. "Estoy muy agradecida con la Guardia Nacional por haber venido a Las Minitas, una colonia donde nunca se había visto esto. Para los niños y para las personas adultas mayores es muy importante; estamos agradecidos porque vinieron a exponer su trabajo", subrayó.

Se realizaron diversas actividades durante la jornada; estas fueron enfocadas en mostrar de manera directa y didáctica las labores de la institución, entre ellas exposición fotográfica, exhibición de vehículos oficiales, demostración de equipo táctico y módulos informativos sobre vestuario y equipo, educación en casa y primeros auxilios.

Es importante destacar que se contó con la participación de la banda de guerra, así como con módulos de transmisiones, peluquería y consulta odontológica, servicios que reforzaron el carácter social y comunitario del programa. Los vecinos de la colonia expresaron entusiasmo con este tipo de encuentros en colonias donde este acercamiento no se había realizado anteriormente.

El propósito del programa 'Guardia Nacional Contigo' no solo es informar, sino generar vínculos directos entre la institución y la ciudadanía, permitiendo que la población conozca y sea consciente acerca del trabajo operativo, preventivo y humano que realiza la Guardia Nacional, fortaleciendo así la confianza y la colaboración para construir entornos más seguros y amenos.

Guardia Nacional refuerza vínculo ciudadano: Arranca el programa 'Guardia Nacional Contigo' en Las Minitas

Fuente: Tribuna del Yaqui