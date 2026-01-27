Hermosillo Sonora HOY: ¿Cómo será el CLIMA y cuál será la TEMPERATURA este 27 de enero?

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este martes 27 de enero de 2026 traerá contrastes a lo largo del día, con un inicio frío, un repunte notable de la temperatura por la tarde y un descenso moderado durante la noche. Aunque no se esperan lluvias, el predominio de nubes y claros y la presencia de viento en distintos momentos hacen recomendable tomar precauciones, sobre todo al salir temprano o al exponerse al sol al mediodía.

Así será el clima en Hermosillo este martes 27 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado Meteored.mx, la jornada comenzará con ambiente frío en Hermosillo. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, el termómetro se moverá entre los 10 y 12°C, con sensación térmica similar o ligeramente más baja. El cielo presentará nubes y claros, mientras que el viento soplará de moderado a constante del noreste, con rachas que podrían alcanzar entre 20 y 24 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Aunque el índice de rayos ultravioleta (UV) será bajo en este tramo del día, el frío matutino puede sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas. Conforme avance la mañana, alrededor de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a subir de forma gradual hasta rondar los 19°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. En este punto, el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda protección solar básica si se realizan actividades al aire libre.

Para la tarde, Hermosillo vivirá el periodo más cálido del día. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, se esperan temperaturas máximas de entre 23 y 24°C, con sensación térmica que podría llegar hasta los 25°C. El viento cambiará de dirección hacia el noroeste y oeste, con menor intensidad, lo que favorecerá una tarde templada, ideal para actividades exteriores, pero sin olvidar la hidratación y el uso de bloqueador.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en diversas entidades del norte de #México.



uD83EuDD13Ver los detalles en las imágenes?? pic.twitter.com/m0yzsyGaFC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 27, 2026

Al anochecer, el ambiente comenzará a refrescar de nuevo. Hacia las 20:00 horas, la temperatura descenderá hasta los 16 grados, y para las 23:00 horas se ubicará cerca de los 13°C, con cielo parcialmente nublado y viento ligero del este. Estas condiciones marcarán una noche fresca, característica de esta temporada en la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui