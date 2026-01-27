Invertir en los servicios públicos de salud es invertir en el bienestar de la gente: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "Invertir en los servicios públicos de salud es invertir en el bienestar de la gente, es cuidar su salud y su economía. El gasto médico no tiene por qué recaer en el bolsillo de las familias, cuando el gobierno tiene esta responsabilidad y, hoy más que nunca, la mayoría del presupuesto público se destina al bienestar social", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Luego del anuncio de los programas de obra y de equipamiento del sector salud federal para el año 2026, en la conferencia matutina de la presidenta de la República, la senadora por Sonora aseguró que, además de los proyectos en marcha de los hospitales de Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado, se invertirá en equipamiento para fortalecer los servicios de medicina familiar y de especialidades en las unidades médicas de la entidad.

"Este año, el Gobierno de México invertirá 11.2 mil millones de pesos en la adquisición de 816 equipos médicos de alta tecnología para el país, entre tomógrafos, resonadores magnéticos, mastógrafos, aceleradores magnéticos y otros. Sonora recibirá 33 equipos, específicamente, 21 mastógrafos, 11 tomógrafos y una resonancia magnética. Esta inversión ayudará a que las familias no tengan que pagar por una consulta o un estudio médico", subrayó.

Valles Sampedro agregó que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum es lograr un sistema de salud público universal, que atienda a todas las personas aun si no cuentan con seguridad social; al que se suma el programa Salud Casa por Casa, que está atendiendo a las personas mayores y a las personas con discapacidad directamente en sus domicilios.

"En los gobiernos anteriores se gastaron muchos recursos del erario en hospitales que quedaron en obra negra y se privatizaron buena parte de los servicios. El mal llamado Seguro Popular se encargó de registrar a más personas, pero ese aumento no se tradujo en más hospitales, más médicos ni más equipamiento, lo cual obligó a la gente a pagar por consultas, estudios de laboratorio y hospitalizaciones", manifestó.

"Con la nueva Credencial Única de Salud, las personas podrán acceder a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e IMSS-Bienestar, independientemente de la institución de la que sean derechohabientes, priorizando la cercanía de su domicilio o de sus actividades, así como la disponibilidad de los servicios médicos que requieren", finalizó la legisladora.

La presidenta @Claudiashein estará en Sonora el fin de semana, cumpliendo otro de sus compromisos con nuestro pueblo uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE4CuD83CuDFFC pic.twitter.com/SThkIUIETN — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui