Javier Lamarque da banderazo a obras de infraestructura en la Municipio Libre con inversión millonaria

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, continúa recorriendo diferentes sectores del municipio para presidir los banderazos de inicio de obras de infraestructura, esto con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

En esta ocasión, los beneficiados son los vecinos de la calle Miguel Herrera entre Jalisco y Sinaloa de la colonia Municipio Libre, sector en el que se harán trabajos de rehabilitación de la infraestructura hidráulica e hidrosanitaria.

Lamarque Cano explicó que la obra se realizará en dos etapas; la primera de ellas consta de la sustitución total de la infraestructura hidrosanitaria, incluyendo redes de agua potable y alcantarillado, con una inversión superior al millón de pesos.

La primera etapa comprende todo el cambio de la infraestructura hidrosanitaria, es decir, alcantarillado y agua, lo que va a resolver los problemas de agua y drenaje, y luego viene la pavimentación; en total serán alrededor de tres millones de pesos de inversión; es algo que nos estaban pidiendo desde hace rato y aquí estamos para responder", expresó Lamarque Cano.

El edil cajemense manifestó que, tras la puesta en marcha y la culminación de la mencionada obra, se pondrá fin al añejo y recurrente problema que enfrentan los vecinos del sector en materia de drenajes y agua potable. También comentó que con esta obra se verán beneficiados más de mil habitantes de la colonia antes mencionada.

Finalmente, Lamarque Cano se comprometió a seguir trabajando e impulsando acciones y obras encaminadas a la construcción del bienestar de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui