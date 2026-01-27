Navojoa: Etnia mayo se planta en las oficinas del INPI buscando atención a sus demandas

Etchojoa, Sonora.- Miembros de la etnia yoreme mayo volvieron a tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para exigir a las autoridades federales mayor atención a sus demandas territoriales.

Indalecio Alcántar Neyoy, integrante de la Asamblea de Unidad del Pueblo Yoreme en Etchojoa, informó que la toma de las instalaciones federales se debe a una estrategia de presión por parte de la etnia, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.

No hubo una respuesta concreta por parte del procurador agrario nacional, Víctor Suárez, para poder avanzar en el Plan de Justicia para el Pueblo Mayo; el procurador vino prácticamente a burlarse de nosotros", puntualizó.

Los miembros de la etnia mayo aseguraron que la toma de las instalaciones estará de manera permanente hasta que el Gobierno Federal designe a nuevos comisionados para retomar los avances en el Plan de Justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui