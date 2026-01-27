Oomapasc trabaja en la reposición de brocales en Ciudad Obregón, priorizando calles y ejes principales

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala, en diferentes sectores del municipio existe la necesidad de reponer los brocales, también conocidos como 'Tapaderas de Alcantarilla'.

Sin embargo, el funcionario manifestó que, pese a la demanda que existe, actualmente personal de la paramunicipal trabaja en la identificación de los sectores que pudieran ser catalogados como prioritarios para iniciar por aquellas colonias en las que exista una mayor necesidad.

Yo ahorita tengo 200 brocales; ahorita la prioridad son las calles y ejes principales por donde se encuentra la mayor parte de la movilidad de los vehículos del municipio y, aparte, traemos en el área suburbana, que también traigo unos problemas ahí", manifestó Ponce Zavala.

Se estima que, en un futuro cercano, la paramunicipal podrá adquirir un total de 200 brocales adicionales de materiales más adecuados para la mejora de sus servicios. Esta adquisición forma parte de un esfuerzo por actualizar y optimizar los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura urbana.

Fuente: Tribuna del Yaqui