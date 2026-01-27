Paso a desnivel de Colosio y Solidaridad es seguro para ciclistas y peatones: Antonio Astiazarán

Hermosillo, Sonora.- Desde su planeación hasta su conclusión, el paso a desnivel actualmente en funcionamiento en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad atendió la pirámide de movilidad, la cual prioriza por su orden de importancia a peatones, ciclistas, transporte público y a automovilistas, indicó el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Precisó que, particularmente para la movilidad en bicicleta, esta obra cuenta con tres mil metros lineales de ciclocarriles debidamente señalizados, de los cuales al menos mil seiscientos están confinados con confibicis.

El presidente municipal de Hermosillo detalló que la infraestructura ciclista se construyó con las dimensiones adecuadas, de 1.5 a dos metros de ancho, y se ubica a nivel de calle en ambos cuerpos, tanto en el bulevar Colosio como en el Solidaridad, para que las personas que se movilizan en sus bicicletas por la zona lo hagan con seguridad.

Además, resaltó que el parque lineal existente en el cuerpo sur del bulevar Colosio tiene espacios independientes para el desplazamiento de ciclistas y peatones, a fin de que en ambos casos se movilicen con comodidad y seguridad.

El ambiente iluminado del crucero y sus proximidades favorece una buena visibilidad para todas las personas que necesitan desplazarse por la zona por la noche, ya sea que lo hagan a pie, en bicicletas, en motocicletas, en transporte público así como en cualquier vehículo particular.

Fuente: Tribuna del Yaqui