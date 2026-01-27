¡Precaución! Así será el CLIMA en Sonora HOY 27 de enero: Mañanas frías y tardes más cálidas

Hermosillo, Sonora.- El clima que se espera para Sonora este martes 27 de enero de 2026 presentará contrastes importantes entre la mañana y la tarde, por lo que es recomendable revisar el pronóstico completo antes de salir de casa. Las bajas temperaturas matutinas, el aumento del calor durante el día y las rachas de viento en algunas zonas podrían influir en las actividades diarias, especialmente en regiones serranas y costeras. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Sonora este martes 27 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal web Meteored.mx, durante la mañana de este martes 27 de enero se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado en gran parte del estado, sin probabilidad de lluvia. El ambiente será fresco a templado en la mayor parte de Sonora, mientras que en zonas serranas se espera un descenso más marcado en los valores térmicos, con condiciones muy frías a gélidas y presencia de heladas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

En municipios del norte y oriente del estado, las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los cero grados, e incluso por debajo en áreas de mayor altitud. Conforme avance el día, el ambiente cambiará de forma gradual. Para la tarde, el pronóstico indica temperaturas más agradables, con un ambiente templado a cálido en gran parte del territorio sonorense. El índice de rayos ultravioleta (UV) será alto.

En ciudades del centro y sur del estado, como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, las temperaturas máximas rondarán entre los 23 y 24°C, lo que marcará una diferencia notable respecto a las primeras horas del día. A pesar del incremento térmico, se mantendrán los intervalos de nubes y claros. En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y noroeste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora en la región.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en diversas entidades del norte de #México.



uD83EuDD13Ver los detalles en las imágenes?? pic.twitter.com/m0yzsyGaFC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 27, 2026

Sin embargo, en las costas de Sonora podrían registrarse rachas de hasta 30 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en actividades marítimas, carreteras y zonas abiertas. Por la noche, el termómetro volverá a descender de manera paulatina (18°C), con un ambiente fresco que se sentirá con mayor intensidad en el norte y la sierra del estado. Aunque el cielo se mantendrá mayormente con nubes y claros, no se esperan precipitaciones para el cierre de la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)