Tránsito mantiene vigilancia por cambios viales tras apertura del puente a desnivel en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La apertura del puente a desnivel en la intersección de los bulevares Colosio y Solidaridad ha representado un avance importante en la seguridad vial y la movilidad en Hermosillo, al atender una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad.

Sergio Valdez López, director de Tránsito Municipal, explicó que esa obra no solo beneficia a los automovilistas, sino que también contempla infraestructura para peatones y ciclistas, al integrar ciclovías y tiempos semafóricos específicos para el cruce peatonal.

"Este nuevo esquema vial permite una circulación más ordenada y segura, además de reducir los puntos de conflicto entre vehículos. Recomendamos a los conductores que pretendan dar vuelta a la derecha en la intersección, hacerlo únicamente cuando el semáforo se encuentre en luz verde, respetando los señalamientos establecidos", mencionó.

Indicó que, con la puesta en operación del puente, diversas vialidades que operaban de manera provisional en un solo sentido regresaron a su esquema original de doble circulación. Entre ellas se encuentran la calle Obregón, en el tramo de Navarrete a Colosio; Real del Arco, entre Solidaridad y Colosio; así como la avenida Colonizadores, de Solidaridad a Las Quintas.

Asimismo, enfatizó que el cuerpo oriente del bulevar Vuelo de las Quintas retomó su sentido normal de sur a norte, en el tramo de Colonizadores a Solidaridad. "Se ha estado normalizando poco a poco la circulación, se ha visto un flujo vehicular sin incidentes y con buen comportamiento por parte de los conductores", afirmó. Finalmente, contó que elementos de Tránsito Municipal permanecerán en la zona para orientar a la ciudadanía.

Ajustan semáforos en Colosio y Solidaridad por nuevo paso a desnivel

Tras la apertura del paso a desnivel, el Ayuntamiento de Hermosillo realizó ajustes en la red de semáforos del área para mejorar la circulación vehicular al poniente de la ciudad, luego de detectar desfases en los primeros días de operación.

El director de Vialidad y Semaforización, Samuel Chenoweth, explicó que el comportamiento real de los automovilistas fue distinto a los escenarios previstos, principalmente por la incorporación de vehículos desde vialidades secundarias, lo que generó concentraciones inesperadas.

"Personal técnico trabajó de manera continua, incluso durante la madrugada, para modificar segundos en los tiempos semafóricos y sincronizar fases conforme a la demanda", aseveró. Indicó que ya se observan mejoras en esa obra, incluso en los ajustes que abarcan corredores como Sahuaripa, Quiroga, Navarrete y Solidaridad, y ante ello, pidió paciencia a la ciudadanía durante el periodo de adaptación.

Fuente: Tribuna del Yaqui