Alfonso Durazo entrega maquinaria para obras de infraestructura pública en Navojoa

El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, afirmó que contar con más maquinaria propia ayudará a reducir los costos de las obras públicas

Alfonso Durazo visitó el sur de Sonora para entregar maquinaria, así como obras de infraestructura Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, entregó maquinaria pesada al Ayuntamiento de Navojoa para la realización de obras e infraestructura pública de las redes de drenaje, agua potable y vialidades.

El equipamiento consiste en una retroexcavadora, un rodillo compactador, una motoconformadora y una excavadora, adquiridos con presupuesto del erario estatal para Navojoa.

El mandatario estatal destacó la reducción en costos económicos que tendrá el gobierno municipal, pues contar con maquinaria propia evita la renta y, por ende, la disposición de más recursos para destinarse a las necesidades de la población.

Es un equipo que, en poder del Ayuntamiento, va a permitir una capacidad de respuesta inmediata a las demandas de la gente en materia de vialidad, agua potable y drenaje, pero sobre todo reducir los costos de solución…  Sin duda tienen un gran presidente municipal, muy aplicado, muy comprometido y muy transparente", indicó.

Por su parte, Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, subrayó que este lote de maquinaria posibilitará avanzar más rápido en abatir el rezago histórico que existe en servicios públicos y obras, e ir resolviendo de raíz como lo está haciendo su administración.

Fuente: Tribuna del Yaqui

