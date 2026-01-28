Guaymas, Sonora.- Con una inversión superior a los 26 millones de pesos provenientes de programas estatales y federales, correspondiente a trabajos pendientes del ejercicio 2025, el Ayuntamiento de Guaymas culminó tres importantes obras en diferentes sectores de la ciudad.

En conferencia de prensa, el director de Infraestructura Urbana y Ecología, Víctor Omar Partida Medina, expuso que dichas obras corresponden al programa de mejora de la infraestructura pública que puso en marcha la alcaldesa Karla Córdova González desde el inicio de su administración.

Dio a conocer que una de las obras es la rehabilitación de campos deportivos ubicados en avenida Mar Caribe, en el sector Guaymas Norte, en la que se aplicó una inversión de cinco millones 349 mil 807 pesos, con la cual se dio respuesta a una añeja demanda de los vecinos del sector.

Destacó que con la realización de estos trabajos se beneficia principalmente a la niñez y juventud de esta colonia y sectores aledaños, ante los que se fomenta la práctica deportiva. Partida Medina indicó que con inversión de 13 millones 898 mil 857 pesos se culminó la pavimentación con concreto hidráulico de calle Agiabampo, entre Ensenada Grande y Cochórit, en la colonia Fovissste, incluyendo infraestructura hidráulica y sanitaria.

Asimismo, la pavimentación con carpeta asfáltica, cruceros de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en avenida Baja California, entre Calzada Agustín García López y Felipe Bárcenas Santini, en sector Petrolera, con un costo de seis millones 824 mil 725 pesos, sumando así entre las tres, 26 millones 73 mil 389 pesos.

Ayuntamiento de Guaymas termina tres importantes obras para el municipio con inversión millonaria

Fuente: Tribuna del Yaqui