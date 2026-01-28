Buena noticia: Clínica del Issste en Navojoa ahora cuenta con área para hemodiálisis

Navojoa, Sonora.- Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que requieran el servicio de hemodiálisis en Navojoa ya no tendrán que trasladarse hasta la ciudad de Los Mochis para recibir esta atención, gracias a que la clínica local cuenta con nuevo equipamiento para ello.

Ana Teresa Maldonado Covarrubias, subdelegada del Issste en Sonora, indicó que el área de hemodiálisis en Navojoa se equipó con cuatro máquinas de última generación, lo cual convierte a la 'Perla del Mayo' en la segunda clínica del estado en contar con esta tecnología, además de Hermosillo.

La funcionaria estatal precisó que el servicio de hemodiálisis en el municipio de Navojoa operaba bajo un esquema subrogado desde el año 2014, por lo que este nuevo equipamiento para la clínica local beneficiará a más de 95 mil derechohabientes de la región del Mayo.

Por su parte, Francisco Javier López García, presidente de la Delegación DIV-1 de Jubilados y Pensionados de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Navojoa, reveló que durante los últimos tres años, los extrabajadores del Gobierno Federal lucharon por la habilitación de un área de hemodiálisis en la clínica local, debido a que los derechohabientes eran trasladados hasta la ciudad de Los Mochis o incluso Hermosillo para poder recibir el servicio.

Es una gran satisfacción el tener esta área porque encontramos a un gran número de compañeros que eran enviados a Los Mochis con un horario inadecuado y con malas ambulancias, pero afortunadamente ya tenemos ambulancias nuevas y ya no hay necesidad de traslados, sino que aquí mismo se hará el proceso", afirmó.

El profesor jubilado puntualizó que ahora continuarán con las gestiones necesarias para las mejoras en infraestructura de la clínica en Navojoa, así como el abastecimiento de medicamentos y la asignación de más plazas, para que los derechohabientes no tengan que ser internados en otras ciudades por falta de internistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui