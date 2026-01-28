Casas históricas del centro de Hermosillo están en riesgo de colapso por falta de mantenimiento

Hermosillo, Sonora.- En el centro histórico de Hermosillo, hay casas y edificios que marcaron historia por las familias que las habitaron. Sin embargo, hay otros que, por falta de mantenimiento, están a punto de caer. Esto se debe a que son tan viejos que no se sabe quiénes son sus propietarios o no tienen para mantenerlas.

Vecinos del Cerro de la Campana y del centro se encuentran alerta por el mal estado de muchas edificaciones que se tienen alrededor, ya que están cayendo a pedazos y los dueños no tienen para mantenerlas, restaurarlas, no les interesa o no se sabe a quién pertenecen.

Casas históricas del centro de Hermosillo en riesgo de colapso por falta de mantenimiento

Por lo menos 20 casas que están en el corredor del bulevar Hidalgo rumbo a la capilla del Carmen se encuentran en esta situación y tanto el Ayuntamiento de Hermosillo como el Instituto de Antropología e Historia siguen en busca de los dueños para restaurarlas o darles otro uso con la autorización de los propietarios.

Ramón Valdez León señaló que son casas con historias, familias que las habitaron, pero que hoy no se sabe de quién son y están olvidadas, como si se esperara a que el tiempo las derrumbe.

El vecino de la colonia Cerro de la Campana señaló que es una lástima que no se les pueda dar un segundo uso, donde las familias pudieran aprovecharlas, porque casi siempre las compran empresarios, cuando están a punto del colapso, y las convierten en centros nocturnos.

Rubén Larios, el propietario de una tienda de abarrotes en la zona, expresó que muchas de las casas que están a punto de caer se han convertido en basureros clandestinos o lugares donde se refugian indigentes o personas que consumen drogas, lo que provoca más rápido su deterioro.

Opinó que el gobierno debería avisar a los propietarios para que por lo menos cuiden de que no sean invadidas, al tratarse del centro histórico de la ciudad, uno de los principales corredores turísticos de la ciudad. Algunas de las casas fueron construidas con bloque de adobe, lo que significa que tienen más de 100 años o aproximadamente.

