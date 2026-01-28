Clima en Hermosillo HOY 28 de enero: Miércoles con mañana fresca y tarde calurosa

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este miércoles 28 de enero, es importante revisar el pronóstico del clima en Hermosillo, ya que el día presentará cambios relevantes en la temperatura y en la intensidad del viento. Aunque la jornada iniciará con ambiente fresco, el calor se hará presente conforme avancen las horas, por lo que anticiparse permitirá tomar precauciones en traslados, actividades al aire libre y elección de vestimenta.

Así será el clima en Hermosillo HOY 28 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información disponible en el portal web Meteored.mx, el clima en Hermosillo se mantendrá estable, con cielo entre nubes y claros durante gran parte del día, sin pronóstico de lluvias, pero con variaciones térmicas notables entre la mañana y la tarde, además de rachas de viento moderadas en ciertos periodos. Durante la mañana, el ambiente será fresco.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Desde las 05:00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 12°C, que descenderán a 11°C alrededor de las 06:00 y 08:00 horas. El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que la sensación térmica será muy similar a la temperatura registrada. El viento soplará principalmente del noreste, con rachas que podrían ir de los seis a los 21 kilómetros por hora, aunque el índice UV se mantendrá en nivel bajo, por lo que no se prevé riesgo por radiación solar en las primeras horas del día.

Hacia el mediodía, el termómetro comenzará a subir con mayor claridad. Para las 11:00 horas se anticipa una temperatura de 22°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 24°C, manteniéndose el cielo parcialmente despejado. El viento continuará desde el noreste con intensidad moderada, mientras que el índice UV subirá a un nivel medio, por lo que se recomienda considerar el uso de protector solar si se permanece al aire libre.

Durante la tarde, Hermosillo registrará el punto más cálido del día. Alrededor de las 14:00 horas se espera una temperatura máxima cercana a los 27°C, con cielo con nubes y claros y viento flojo del norte. Para las 17:00 horas, el cielo se tornará parcialmente nuboso y la temperatura descenderá ligeramente hasta los 25°C, con viento moderado del oeste que podría generar una sensación térmica más fresca conforme avance la tarde.

En la noche, las condiciones serán más templadas. A las 20:00 horas se prevé una temperatura de 19 grados, con cielo cubierto y viento ligero del noroeste. Para el cierre del día, alrededor de las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 18 grados, con cielo cubierto y viento suave del suroeste, manteniéndose un ambiente estable y sin riesgos meteorológicos relevantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)