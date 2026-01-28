Clima en Sonora HOY 28 de enero: Advierten HELADAS matutinas y ambiente cálido por la tarde

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este miércoles 28 de enero de 2026, es importante revisar cómo será el clima en Sonora, ya que el día presentará contrastes marcados entre regiones y horarios. Mientras por la mañana persistirá el ambiente frío, con heladas en zonas serranas, durante la tarde se espera un ascenso en las temperaturas, además de viento en áreas costeras. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora HOY 28 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal web Meteored.mx, el clima en Sonora se mantendrá con cielo medio nublado a nublado y sin probabilidad de lluvia en la región. A lo largo del día dominarán condiciones estables, aunque con diferencias térmicas importantes entre la mañana, la tarde y la noche, además de viento de dirección variable.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte del estado, mientras que en las sierras de Sonora se prevé un ambiente muy frío a gélido, con posibles heladas. En municipios del norte y noreste, como Agua Prieta, Nogales y Nacozari de García, las temperaturas mínimas rondarán entre los 3 y 5°C. En la zona centro, ciudades como Hermosillo iniciarán el día con temperaturas cercanas a los 10°C, mientras que en el sur, como Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro se ubicará alrededor de los 10°C.

En la franja costera, Puerto Peñasco comenzará con valores cercanos a los 12°C. Hacia la tarde, el clima en Sonora será más agradable. Se espera un ambiente templado a cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y 28 grados en distintas regiones. En el noroeste y centro del estado, localidades como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Caborca y Hermosillo alcanzarán valores entre los 25 y 28°C.

En el sur, Ciudad Obregón llegará alrededor de los 27°C, mientras que Guaymas registrará máximas cercanas a los 24 grados. El cielo se mantendrá medio nublado a nublado, sin lluvias, pero con viento de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras.

Durante la noche, el ambiente volverá a refrescarse de manera gradual. Las temperaturas descenderán nuevamente, especialmente en municipios serranos y del norte del estado, mientras que en el centro y sur se mantendrán condiciones frescas. El viento disminuirá su intensidad, aunque seguirá presente de forma ligera, favoreciendo una sensación térmica más fresca en algunas regiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)