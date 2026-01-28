Este viernes el grupo de danza de estudiantes de la Normal del Estado participará en el FAOT 2026

Hermosillo, Sonora.- Con un recorrido por los bailes típicos de diversas regiones del país, estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora 'Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro' (Bycenes) se presentarán este viernes 30 de enero de 2026 en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026.

Brenda Cuevas Palacios, directora del grupo de danza Huitzilín, informó que 23 alumnas y alumnos participarán en el espectáculo 'De norte a sur: un viaje a través del folclor', como parte de la cartelera de la edición 41 del evento, en Álamos.

Destacó que las y los futuros docentes que integran el grupo se han preparado con seis repertorios: danzas del Venado, Nuevo León, Taspana (Sinaloa), Jalisco, Veracruz y Bronco.

Participar en este importante festival representa una experiencia llena de orgullo, alegría y compromiso con nuestras tradiciones, ya que nos permite compartir el trabajo, la pasión y el amor por la danza que nos une como grupo. Nos sentimos honrados de pisar este escenario tan significativo”, expresó Cuevas Palacios.

En sus más de tres años de trayectoria, Huitzilín se ha presentado en escenarios regionales y nacionales, como los festivales Sonora Folk y Sinaloa Folk, así como en el Festival Nacional de Normalismo 'Calpulli', realizado en Veracruz y Aguascalientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui