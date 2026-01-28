Inauguran la Feria de la Paz en Cajeme con enfoque en atender causas de inseguridad y pobreza

Ciudad Obregón, Sonora.- En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el titular de la Secretaría de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, inauguró la Feria de la Paz. Esta fue encaminada a atender las causas que generan violencia e inseguridad en el municipio de Cajeme. Durante la feria, dependencias de los diferentes niveles de gobierno ofrecieron y facilitaron la realización de trámites y servicios.

El encargado de la política interna del estado de Sonora destacó: "Este es un trabajo intenso con un compromiso claro e irrenunciable de seguir en la ruta de la construcción del modelo de bienestar, de justicia y de paz que tanto nos ha demandado el pueblo de Sonora y que a poco más de cuatro años de inicio de esta historia que hemos denominado Cuarta Transformación de Sonora, nos sentimos contentos de los resultados que hemos logrado", destacó el funcionario estatal.

Salazar Razo destacó que, pese a que desde el gobierno estatal se han generado resultados favorables y están contentos con los mismos, no están satisfechos. Esto se debe a que se reconoce que aún hace falta mucho por realizar en lo que respecta a las causas que generan inseguridad, una de las cuales es la pobreza.

Reconocemos que hay un avance importante en el abatimiento de la pobreza, de la marginación, en la generación de oportunidades, de empleos dignos, en la tasa de desempleo, que es la más baja en la historia de nuestro estado, y en la regeneración del tejido social", expresó el secretario de Gobierno.

Agregó que desde la actual administración no se logra entender cómo es que en los últimos años se haya generado un proceso de descomposición, deterioro social, abandono, falta de oportunidades, bienestar, atención a nuestros jóvenes, inversión en educación y abatimiento de la pobreza.

Finalmente, comentó que para poder lograr un verdadero proceso de transformación profunda en la entidad, se demanda de un gobierno que sienta y viva la necesidad de la gente y los traduzca en políticas públicas y en acciones de gobierno a favor de los ciudadanos.

Es necesario sumar los esfuerzos de la sociedad con el gobierno en sus distintos órdenes, para entender que realmente se trabaja conjuntamente de manera coordinada y entendiendo que el objetivo superior es la construcción de un municipio libre de violencia.

Trabaja la federación en la construcción de la paz en Cajeme

Areli Rojas, titular de la Subsecretaría de Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación, Gobierno Federal, comentó que, debido a que Cajeme forma parte de los 43 municipios que requieren atención prioritaria. Las autoridades han venido trabajando en la implementación de estrategias encaminadas a la construcción de la paz en la localidad.

Ya se han venido trabajando desde hace algunos meses en la construcción de paz, sobre todo temas preventivos a través de los comités de paz con los vecinos, porque como autoridades se hace mucho trabajo, pero es necesario involucrar a las vecinas y vecinos y sobre todo a las personas jóvenes que luego lamentablemente son quienes más se van por algunos caminos antisociales", explicó.

La funcionaria comentó que entre las causas que se han detectado como los principales factores que generan violencia e inseguridad en el municipio se encuentran la pobreza, la desintegración familiar y la falta de oportunidades.

