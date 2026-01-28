Lamarque Cano da banderazo de inicio a la rehabilitación de vialidades en la colonia Cortinas

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un nuevo banderazo de inicio de obra de rehabilitación de vialidades, el presidente municipal de Cajeme dio a conocer que se siguen atendiendo rezagos históricos y mejorando la calidad de vida de las y los cajemenses.

Fue en la calle Francisco Márquez entre Coahuila y Chihuahua de la colonia Cortinas donde Javier Lamarque Cano se reunió con las familias del sector, destacando que durante su administración desde 2021 a la fecha, se han rehabilitado más de tres millones de metros cuadrados en calles, en pavimentación, recarpeteo y bacheo.

Durante el encuentro, el alcalde detalló que dicha obra se dividirá en dos etapas, siendo la primera de ellas la rehabilitación total de la red de agua potable y alcantarillado para después continuar con los trabajos de terracería y pavimentación, garantizando una calle segura, duradera y funcional.

En el lugar, el ciudadano Daniel Manzo agradeció a nombre de los habitantes beneficiados por la obra que esperaban, dijo, desde hace casi 40 años.

Queremos darle una cordial bienvenida y manifestarle nuestra gran gratitud por el inicio de esta obra que va a ser de tanto bien para nuestras familias y para nuestro vecindario. Muchísimas gracias y cuenta con nuestro apoyo, presidente", dijo el vecino al alcalde.

El munícipe explicó que la obra equivale a 480 metros lineales de calle y la infraestructura hidráulica será con líneas de 6 y 4 pulgadas y la infraestructura sanitaria en líneas de 8 pulgadas, que incluyen reposición de tomas y descargas domiciliarias.

Lamarque Cano insistió en que, durante poco más de cuatro años que lleva de su administración, se han logrado cifras mucho mayores a las alcanzadas durante los últimos 12 años en Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui