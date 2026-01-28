Lamarque Cano toma protesta a Comités de Paz en Cajeme para promover la convivencia pacífica

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la puesta en marcha de las Jornadas por la Paz que tuvo lugar en la colonia San Rafael de este municipio, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, tomó protesta a las y los integrantes de diferentes comités vecinales.

El edil cajemense explicó que el objetivo de estas acciones es fomentar la cultura de paz y la prevención social del delito, a través de la participación ciudadana y la articulación de diversos actores sociales para reconstruir el tejido comunitario y promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

Agregó que los Comités de Paz son una herramienta fundamental para construir sociedades más pacíficas y seguras. Esto se logra a través de la participación ciudadana, la promoción de valores y la implementación de estrategias de prevención y reconstrucción del tejido social que incidan en la atención a las causas de justicia y por la paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui