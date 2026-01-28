Lizbeth Baldovino Abaroa, alumna del Cobach Sonora, participará en competencia de National Geographic

Empalme, Sonora.- Lizbeth Jackeline Baldovinos Abaroa, alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Empalme, fue seleccionada para representar a México en una competencia internacional de National Geographic, que será el próximo 6 de mayo de 2026 y definirá a los ganadores con la votación del público en redes sociales.

Con 16 años, la joven forma parte de las tres representantes mexicanas que participarán en The Slingshot Challenge, junto a jóvenes de distintos países del mundo, con el proyecto Bio-inteligencia Costera, una Inteligencia Artificial (IA) sostenible enfocada al uso responsable de la inteligencia artificial como herramienta para contribuir al cuidado del medio ambiente, abordando una de las principales problemáticas globales de la actualidad.

El director general de Cobach Sonora, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, señaló que este logro representa un motivo de orgullo para la institución, al destacar que la juventud mexicana esté siendo representada a nivel internacional por una joven sonorense cuyo talento y compromiso reflejan la calidad educativa que se impulsa en el estado.

Por su parte, Lizbeth explicó que su participación surgió a partir de una invitación realizada por la revista Agua Simple, editada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con la cual colabora desde agosto del año pasado gracias a su cuento titulado 'El grito del río'.

Presenté la idea de mi estrategia, pasé el filtro y oficialmente estoy dentro de la competencia", dijo.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido como alumna de Cobach Sonora, plantel Empalme, destacando el apoyo de sus docentes como un factor clave para continuar desarrollándose y aportar de manera positiva a su entorno.

Fuente: Tribuna del Yaqui