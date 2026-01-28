Nuevo hospital del IMSS en Navojoa tiene 95% de avance, crisis en Nogales por desabasto de gas LP y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy miércoles 28 de enero, conoce que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, recorrió la obra del nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Navojoa, el cual presenta un avance físico de 95.6 por ciento.

Diputado asegura que Cajeme recibirá presupuesto para obra pública en 2026

El diputado local, Raúl Castelo Montaño, aseguró que Cajeme recibirá un amplio presupuesto para obra pública en el municipio; destacó que el presupuesto de al menos 600 millones de pesos sea destinado principalmente al problema de drenajes colapsados y rehabilitación de las calles de Ciudad Obregón. Destacó que ha sido una muy buena estrategia del gobierno estatal el hecho de municipalizar el presupuesto en cada uno de los municipios de Sonora, además de la importante labor de gestión de los presidentes municipales.

Crisis en Nogales por desabasto de gas LP

El abasto de gas en Nogales atraviesa un escenario complejo debido a una combinación de condiciones climáticas adversas y dificultades en la cadena de distribución, a raíz de la tormenta invernal registrada en Texas, la cual ha impactado el suministro energético hacia la región fronteriza. A esta problemática se añaden fallas logísticas a nivel nacional, derivadas de retrasos en terminales de Petróleos Mexicanos (Pemex), situación que, según el sector, se viene presentando desde finales de 2025 y que ha complicado aún más el proceso de distribución.

Nuevo hospital del IMSS en Navojoa tiene 95 por ciento de avance

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, recorrió la obra del nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Navojoa, el cual presenta un avance físico de 95.6 por ciento, encontrándose en su etapa final de ejecución, el cual beneficiará a más de 96 mil derechohabientes al sur del estado. El nuevo hospital contará con 90 camas distribuidas en áreas como pediatría, ginecología, cirugía general y medicina interna, y beneficiará a más de 96 mil derechohabientes, fortaleciendo la atención médica en la región del Mayo. Asimismo, ofrecerá 29 especialidades médicas, entre ellas oncología, nefrología, traumatología, psiquiatría y cuidados intensivos, además de servicios de urgencias, quirófanos especializados, imagenología, laboratorio clínico, endoscopías, medicina física y rehabilitación.

