PRI Sonora refuerza su estructura interna y comités municipales, dice Lupita Soto en Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- El comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora se refuerza con su estructura interna y la renovación de sus comités municipales para alcanzar los 17 mil representantes de casilla, rumbo a las elecciones del 2027.

Guadalupe Soto Holguín, presidenta estatal del PRI en Sonora, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún, señaló que las nuevas disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ligan al partido a reforzar su estructura. Pero también a cumplir con diferentes estatutos, como el de contar con por lo menos 10 mil militantes.

Soto Holguín añadió que se han renovado 50 de 72 comités municipales, con perfiles que los mismos priistas proponen, para consolidar la fuerza del partido antes de iniciar el nuevo proceso electoral.

Yo creo que finales a mediados de este año, nosotros tenemos que estar listos, estamos trabajando en una estructura territorial, en una estructura electoral, debemos tener más de 17 representantes de casilla, entonces sí tenemos mucho trabajo que hacer, ya con esta reestructuración que estuvimos haciendo", mencionó.

Dijo que el partido tiene una visión de incluir a más jóvenes y mujeres para la participación de asuntos internos, pero también para postularlos como posibles candidatos en 2027.

Aspiraciones políticas

Guadalupe Soto Holguín dijo que su objetivo es cumplir con las metas del partido y posicionarlo como la fuerza política más importante en Sonora, como lo fue años atrás, para recuperar la confianza de los ciudadanos. Manifestó que no espera salir en la boleta electoral, por ningún puesto, pues su compromiso, primero, es con los priistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui