Rehabilitación de personas con discapacidad ya es un derecho constitucional: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "La rehabilitación y la habilitación de las personas con discapacidad ya es un derecho constitucional", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro tras asistir al evento de celebración del 15 aniversario del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Sonora.

"En el Senado de la República reformamos la Constitución para garantizar que las personas con discapacidad gocen plenamente de sus derechos; entre ellos, la pensión no contributiva que ahora pueden recibir desde los cero hasta los 64 años de edad, así como el reconocimiento del derecho a la rehabilitación", agregó la legisladora sonorense.

Valles Sampedro también reconoció el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación para promover la corresponsabilidad con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de asistencia privada para el apoyo integral a los grupos prioritarios.

"Tanto el Gobierno de México como el Gobierno de Sonora destinan recursos públicos a la labor de instancias como Teletón y, particularmente, CRIT Sonora, fortaleciendo la capacidad operativa para la atención profesional de las personas con discapacidad. Hay sensibilidad hacia las necesidades de esta población, la cual nos compromete a seguir trabajando para que vivan una vida plena, más saludable y con autonomía", manifestó.

"Gracias a la voluntad del gobernador Alfonso Durazo, en Sonora la pensión de discapacidad es universal, pues el Gobierno estatal invierte la mitad de los recursos necesarios para que el programa beneficie a toda la población", concluyó la senadora Lorenia Valles.

En 2024, en el @senadomexicano aprobamos una reforma al artículo 4 de la Constitución para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la rehabilitación y a la habilitación.



Fuente: Tribuna del Yaqui