Temperatura en Ciudad Obregón Sonora: ¿Cómo estará el CLIMA HOY miércoles 28 de enero?

Ciudad Obregón, Sonora.- Quienes viven o transitan por Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, este miércoles 28 de enero de 2026 deberán tomar en cuenta los cambios de temperatura y la presencia de nubosidad a lo largo del día. Aunque la mañana comenzará con ambiente frío, conforme avancen las horas el termómetro subirá de forma notable, por lo que es recomendable planear actividades, vestimenta y traslados con anticipación para evitar molestias. ¡Toma nota!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información del portal especializado Meteored.mx, el clima en Ciudad Obregón de este día presentará condiciones mayormente estables, con cielo entre nubes y claros durante buena parte del día, sin pronóstico de lluvias, pero con variaciones de temperatura y viento provenientes principalmente del norte y del oeste.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco. Entre las 05:00 y las 08:00 horas se esperan temperaturas de entre 11 y 12°C, con cielo parcialmente despejado y presencia de nubes. La sensación térmica será similar a la temperatura real, mientras que el viento soplará de forma ligera desde el norte, con velocidades aproximadas de seis a 17 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en niveles bajos, por lo que no será necesario el uso de protector solar en este tramo del día.

Hacia el mediodía, el clima cambiará de manera gradual. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro ascenderá hasta los 21°C, con cielo parcialmente nublado y viento proveniente del noroeste. El índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda considerar el uso de bloqueador solar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. En la tarde, el ambiente será más cálido.

A las 14:00 horas se prevé una temperatura máxima cercana a los 26°C, con cielo cubierto y viento moderado del oeste, con rachas que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora. Para las 17:00 horas, aunque el cielo continuará cubierto, la temperatura bajará ligeramente hasta los 23°C, con una sensación térmica cercana a los 25 grados, manteniéndose el viento moderado.

Durante la noche, el clima se tornará más templado. Entre las 20:00 y las 23:00 horas se esperan temperaturas que irán de los 18 a los 16 grados, con cielo parcialmente nuboso y viento débil del oeste. El índice UV volverá a niveles bajos, favoreciendo una noche fresca y estable para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)