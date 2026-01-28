Tesorería Municipal de Hermosillo llama a aprovechar ÚLTIMOS DÍAS de descuento en pago de prediales

Hermosillo, Sonora.- Floy Ayala Robles Linares, titular de la Tesorería Municipal de Hermosillo, hizo un atento llamado a las y los contribuyentes de la capital de Sonora para que aprovechen los últimos días del 15 por ciento de descuento por pronto pago en predial 2026.

Robles Linares informó que del miércoles 28 al sábado 31 de enero estarán atendiendo al público a través de centros itinerantes en diferentes puntos de la ciudad. La titular de la dependencia anunció que del 28 al 30 de enero habrá personal de Tesorería Municipal para atender a las ciudadanas y ciudadanos en 2 sedes: el estacionamiento de Soriana Bachoco, en la esquina de Morelos y López Portillo, y en la plaza Andenes, en Luis Donaldo Colosio y Calzada de los Ángeles, de las 9:00 a las 14:00 horas, mencionó.

El sábado 31 de enero se efectuarán jornadas de Tesorería Municipal en el estacionamiento de Plaza VH de Luis Encinas y también en el Centro de Atención Veracruz, en ambos casos de las 8:00 a las 15:00 horas, mencionó.

Recordó que los descuentos vigentes durante enero consisten en el 15 por ciento por pronto pago del predial de todo el año 2026, descuentos en recargos y multas por adeudos anteriores de dicha contribución y descuentos tanto en recargos como en la base por multas de tránsito y administrativas. La tesorera afirmó que con el pago oportuno de sus contribuciones municipales, los hermosillenses aportan su granito de arena a la prestación de servicios y obra pública con la calidad que la ciudadanía hermosillense merece.

Floy Ayala Robles Linares, titular de la Tesorería Municipal de Hermosillo

Fuentes: Tribuna del Yaqui