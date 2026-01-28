Tras recientes lluvias, Salud Sonora llama a la población a reforzar medidas contra el dengue

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) en Sonora llamó a la población a reforzar las medidas preventivas contra el dengue, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión en zonas con mayor presencia del mosquito Aedes aegypti, esto tras las recientes lluvias registradas por la tercera tormenta invernal en la entidad.

Estos diluvios impulsan la formación de criaderos del mosquito transmisor; por ende, hay un aumento del dengue. El agua de lluvia inunda los recipientes donde la hembra ha puesto huevos, principalmente en recipientes artificiales que acumulan agua en patios, azoteas y viviendas, acelerando su eclosión en larvas e incrementando la población de mosquitos en pocos días, lo que eleva el riesgo de transmisión del virus.

Por ello, la SSP pide a la población eliminar objetos como llantas, cubetas, botellas, macetas y cualquier recipiente en desuso que pueda convertirse en un foco de reproducción; también es importante tapar tinacos, cisternas y tambos de agua; asimismo, lavar con cepillo las paredes de los recipientes donde se almacena agua para eliminar huevecillos.

La temperatura juega un papel clave en la proliferación del mosquito, ya que en condiciones cálidas el ciclo de desarrollo se acelera considerablemente. "Cuando las temperaturas son ideales, el mosquito puede desarrollarse en tan solo tres días a partir de huevecillos depositados en recipientes con agua; sin embargo, al no haberse registrado frío intenso esta temporada en Sonora, el riesgo de transmisión se mantiene", señaló el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Universo Ortiz Arballo.

Según informes de la dependencia estatal, durante la presente temporada invernal no se presentaron temperaturas bajas de manera sostenida, lo cual dejó de ser un factor limitante para la reproducción del mosquito, por lo que pidió a la población no bajar la guardia y mantener de forma permanente las medidas preventivas desde casa.

La Secretaría de Salud incrementó las diversas acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial en coordinación con los ayuntamientos, fortaleciendo las brigadas de limpieza, descacharre y promoción de la participación comunitaria en todo el territorio sonorense; esto como parte de una estrategia estatal.

Para concluir, la SSP recalcó que no existe un tratamiento específico contra el dengue, por lo que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar contagios. Asimismo, recomendó acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante la presencia de signos de alarma, síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar general, especialmente si se ha tenido exposición a mosquitos.

