Unidad Cibernética de Sonora advierte sobre fraude a través de mensajes falsos; esto se sabe

Hermosillo, Sonora.- Ante el incremento de intentos de fraude digital, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, a través de la Unidad Cibernética, advierte a la población sobre mensajes SMS fraudulentos, conocidos como 'smishing', que suplantan la identidad de instituciones bancarias para obtener datos personales y financieros.

La dependencia informó que estos mensajes informan falsamente sobre puntos, recompensas o beneficios próximos a vencer y solicitan a la persona ingresar a una liga para consultar detalles; sin embargo, dichas ligas no pertenecen a los bancos y forman parte de un intento de fraude.

Los ciberdelincuentes utilizan enlaces acortados y mensajes con tono de urgencia para engañar a las personas y lograr que ingresen datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación en páginas falsas que imitan a las instituciones financieras.

Como medida de prevención a la ciudadanía, empresas y dependencias a reforzar la seguridad digital mediante acciones sencillas como evitar abrir enlaces o archivos sospechosos, usar contraseñas únicas y seguras, mantener sistemas actualizados.

Para identificar un enlace legítimo, es importante verificar que la dirección corresponda exactamente al dominio oficial del banco, sin letras adicionales, errores ortográficos o dominios distintos. La forma más segura de consultar cualquier aviso es directamente desde la aplicación oficial del banco o acudiendo a una sucursal.

La Unidad Cibernética recomienda no abrir enlaces recibidos por SMS de supuestos bancos y no compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, ya que estos fraudes pueden derivar en robo de información y cargos no reconocidos. También se sugiere bloquear y eliminar el mensaje sospechoso.

Para orientación o reporte de este tipo de mensajes, la Unidad Cibernética pone a disposición sus canales oficiales: teléfono 800 77 242 37 y correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui