Alejandra López Noriega es nombrada presidenta del Congreso del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora.- De acuerdo a la propuesta de mesa directiva emitida por el Partido del Trabajo y aprobada por unanimidad, se nombró a Alejandra López Noriega como presidenta del Congreso del Estado de Sonora, a Deni Gastelum Barreras como vicepresidenta, a Fermín Trujillo y Óscar Ortiz como secretarios, además de a Claudia Bours Corral como suplente.

La presidenta del Congreso dijo que hay temas en las comisiones que se deben impulsar para el bienestar de la sociedad, por lo que será la prioridad en este nuevo periodo ordinario de sesiones por iniciar en febrero.

"Ese es el compromiso que asumo, es una responsabilidad muy grande y la debemos asumir con ese compromiso, pues vamos a trabajar todo este tiempo en hacer al congreso en un lugar que escuche y que construya y sobre todo que resuelva lo que la ciudadanía está demandando". La Mesa Directiva que fungirá durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias del segundo año.

Retos legislativos

Alejandra López Noriega, como presidenta del Congreso del Estado, reconoció que los procedimientos legislativos se han tornado lentos, por lo que es indispensable reunirse con los presidentes de cada una de las comisiones para examinar las propuestas que se tienen en análisis y avanzar en la aprobación de leyes.

Dijo que las leyes que se encuentran en comisiones y que no han avanzado son la de apoyos a adultos mayores en caso de sufrir agresiones en su entorno, así como otras relacionadas con los temas de educación, salud, bienestar y seguridad, que deben aprobarse.

#Hermosillo @alejandralopesn después de ser electa por unanimidad presidenta de la 64 legislatura del @congresoson del segundo año de labores ( es de 6 meses ). La diputada Noriega se declaró independiente al principio de la legislatura y vota con el GPMorena pic.twitter.com/U51gPPw6g9 — José Ochoa (@elchiltepin) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui